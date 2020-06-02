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Глава МИД Украины анонсировал новую встречу «нормандской четверки»

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Новая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс», — цитирует его слова издание Depo.ua во вторник, 2 июня.

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Точную дату глава украинского МИДа не назвал.

Кулеба подчеркнул, что страна не готова пересекать свои «красные линии» в поиске решения мирного урегулирования в Донбассе, поскольку они касаются вопросов национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

Предыдущий разговор глав «нормандской четверки» состоялся 30 апреля. Тогда Кулеба по итогу видеоконференции сообщил о договоренности глав МИД стран о том, что Трехсторонняя контактная группа в ближайшее время определит дату прекращения огня в Донбассе.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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