Прямой эфир

В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии. Об этом 2 июня рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
Американские меры не повлияют на дальнейшие поставки российских комплексов

«Переговоры ведутся, это процесс трудоемкий, требующий определенного времени. Но с учетом нынешних ограничений в связи с пандемией предсказывать сроки заключения этого контракта — дело не очень благодарное», — приводит его слова ТАСС.

Шугаев отметил, что в данный момент стороны ожидают финальное решение Турции.

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.

30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США рассказали о возникших разногласиях с Турцией из-за С-400
Глава ФСВТС заявил о продолжении переговоров с Турцией по С-400

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020