В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400

Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии. Об этом 2 июня рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Переговоры ведутся, это процесс трудоемкий, требующий определенного времени. Но с учетом нынешних ограничений в связи с пандемией предсказывать сроки заключения этого контракта — дело не очень благодарное», — приводит его слова ТАСС.

Шугаев отметил, что в данный момент стороны ожидают финальное решение Турции.

Россия и Турция заключили многомиллиардный контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. Сделка вызвала острое недовольство со стороны США. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями, а затем исключил ее из программы по истребителям F-35.

30 апреля официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о приостановке реализации сделки по поставкам комплексов С-400 из-за коронавируса.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.