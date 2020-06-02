Губернатор Орегона отказалась направить в Портленд Нацгвардию

Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что отказала мэру Портленда Тэду Уилеру в его просьбе мобилизовать в городе Национальную гвардию для столкновений с протестующими, которые вышли на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В ходе пресс-конференции Браун рассказала, что мэр обратился к ней с просьбой в минувшие выходные. Губернатор отметила, что это была не первая просьба Уилера о мобилизации Нацгвардии, на которую она ответила отказом.

Также Браун рассказала, что прошлой ночью вместо того, чтобы отправлять солдат на улицы Портленда, она попросила полицию штата Орегон дополнительно направить офицеров. При этом около 50 бойцов Нацгвардии находились в состоянии готовности и могли прибыть в город в течение нескольких минут, но за их помощью не обратились.

При этом губернатор пояснила, что в Портленд будут направлены 100 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии, которые будут выполнять вспомогательную функцию, они не будут задерживать протестующих и не будут вооружены, пишет The Oregonian.

Браун подчеркнула, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять в своем звонке с губернаторами всех штатов, что против беспорядков должны быть применены жесткие меры, но она заявила, что люди могут быть спокойны и безопасно продолжать свои призывы к реформе.

Волна беспорядков охватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого полицейского задержания. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. Инцидент произошел в Миннеаполисе, штат Миннесота, где и взяли начало массовые протесты.

После случившегося полицейские утверждали, что Флойд оказывал сопротивление при задержании. Однако позднее в Сети было опубликовано видео, доказывающее обратное. На его кадрах видно, как четверо стражей порядка повалили мужчину на землю, а один из них, белый мужчина, наступил ему коленом на шею. При этом задержанный жаловался на невозможность дышать, после чего потерял сознание.

Участвовавшие в случившемся полицейские были уволены, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

1 июня президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов штатов за слабую реакцию на погромы и потребовал силой отвечать на беспорядки: «доминировать», «арестовывать» и «отдавать под суд». Он подчеркнул, что именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и бесчинствам, и поручил направить дополнительные силы для подавления протестов.