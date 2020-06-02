СК начал проверку по факту смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу в Подмосковье

Следователи начали проверку обстоятельств смерти мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили в частном доме в Московской области. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

Тело 55-летнего погибшего нашли 31 мая в одном из частных домовладений в Высоковске на территории городского округа Клин.

Как отметили СК, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают соседей и родственников умершего. С места происшествия изъят обрез охотничьего ружья, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее 1 июня сообщалось, что погибший является чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Трайбером. 31 мая утром мужчина написал сообщения своей супруге и старшему сыну, в которых попросил у них прощения пишет НСН. Тело отца обнаружил сын.

Трайбер был многократным чемпионом мира пауэрлифтингу, в последние годы занимался тренерской деятельностью. При осмотре места происшествия стражи порядка нашли незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами. Никто из близких не знал о данном оружии, пишет сайт kp.ru.