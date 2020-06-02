Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в США

В США четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета. Об этом 1 июня сообщил AP со ссылкой на местные власти.

Крушение произошло в штате Иллинойс 1 июня в 5 км от города Карлинвилла, пишет сайт kp.ru. Самолет рухнул недалеко от жилого дома. По меньшей мере, четыре человека, находившихся на борту небольшого самолета, погибли, пишет «Федеральное агентство новостей». Среди них — пилот воздушного судна и три пассажира. На земле пострадавших нет, уточняет НСН.

Обстоятельства крушения устанавливаются. Расследование ведет Национальное управление безопасности на транспорте.

18 мая сообщалось, что самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds разбился возле аэропорта города Камлупс в провинции Британская Колумбия в Канаде.