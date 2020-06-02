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Власти Коми откроют девять модельных библиотек в этом году

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В Коми продолжится создание модельных библиотек. Как рассказал врио главы республики Владимир Уйба, в этом году появится девять новых учреждений — шесть в сельских районах и два в городах, которые уже профинансированы из региональной казны. Еще одну библиотеку в Воргашоре откроют на средства из бюджета РФ.

«В модельной библиотеке с помощью новых технологий можно получить доступ к книгам из любой библиотеки мира — это очень здорово. Также созданы все условия для знакомства детей с миром книги», — заявил Владимир Уйба.

Как отмечает ИА «Комиинформ», в 2021 году три крупные библиотеки в Воркуте, Ухте и Усинске планируется перевести в стандарт модельных, на каждую из них предусмотрено по 10 млн рублей.

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