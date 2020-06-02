Реальные располагаемые доходы россиян могут вырасти уже в 2021 году

За счет низкой базы в этом году реальные располагаемые доходы граждан могут выйти на положительную динамику в 2021-м, рассказал «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Однако он считает, что о полном их восстановлении речи пока быть не может. Исходя из ожиданий Минэкономразвития по безработице в 5,7% в среднем по году и снижения ее до 5,4% в следующем, должны вырасти зарплаты у тех, кто сохранит работу. Но, учитывая сдержанный пессимизм бизнеса и грядущие банкротства, сложно ожидать быстрого восстановления доходов от предпринимательской деятельности и массового создания новых высокооплачиваемых рабочих мест. Напротив, уже сейчас многие столкнулись со спадом зарплат, по крайней мере ее премиальной составляющей, добавил он.



«Даже с эффектом низкой базы 2020 года возвращение реальных располагаемых доходов в зону роста вблизи 3% будет весьма сложной задачей», — считает и экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

Согласно квартальному отчету Института народохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), реальные располагаемые доходы граждан по итогам 2020 года упадут на 5,2%.

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