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МИД выразил послу Чехии демарш из-за затягивания двусторонних консультаций

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Первый замглавы российского МИДа Владимир Титов выразил послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке недоумение в связи с затягиванием Прагой консультаций по улучшению двустороннего диалога. Дипломат был вызван в ведомство 1 июня.

«Чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года», — говорится в сообщении МИДа.

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Было отмечено, что «в последнее время атмосфера в двусторонних делах значительно деградировала», не по вине российской стороны «накопилось много проблем».

Москва готова обсуждать возникающие вопросы, однако чешские власти продолжают принимать деструктивные решения, которые вызывают сомнение в желании Праги «выправлять ситуацию». Дальнейшие отношения с Чехией Россия будет выстраивать на основе реакции на демарш.

Отношения между Чехией и Россией усложнились после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге в апреле, отмечал глава чешского МИДа Томаш Петржичек.

Позднее в мае в чешских СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским диппаспортом ввез в Прагу смертельный яд. Целью его называлось отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу монумента и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова. Утверждалось, что этим россиянином якобы является и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков. В результате чешские журналисты развернули травлю и антироссийскую кампанию, в адрес одного из дипломатов начали поступать угрозы.

В МИД РФ публикацию назвали беспочвенными нападками и пригрозили последствиями, внешнеполитическому ведомству Чехии была направлена нота. Обвинения были отвергнуты с указанием, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.

После этих событий Петржичек оценил двусторонние отношения на двойку и выразил надежду на начало консультаций на уровне глав МИД. Российское посольство уведомило чешское ведомство о готовности к консультациям, однако ответа получено не было.

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