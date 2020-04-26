Маршальский жест: что стоит за сносом памятника Коневу в Праге

Вопрос о судьбе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге не должен был решаться без согласования с Москвой, заявила на этой неделе представитель МИД России Мария Захарова. В двустороннем договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года предписывается обеспечивать сохранность воинских мемориалов. Эта обязанность лежит на правительствах двух стран, так что ссылки руководства Чехии на решения местных властей несостоятельны, указали в МИД . Между тем процедура принятия решения по сносу мемориала нарушила не только основополагающее межгосударственное соглашение, но и ряд чешских законов. В ситуации вокруг демонтажа памятника освободителю Праги разбирался военный историк Владислав Шурыгин.

С особым цинизмом

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала 3 апреля . Как сообщал пресс-секретарь районной администрации Ондржей Шрамек, сделать это городской совет решил еще в сентябре прошлого года. По его словам, скульптуру переместят в хранилище, а затем она станет частью экспозиции Музея памяти XX века . При этом староста ( глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, комментируя демонтаж, цинично заявил, что «монумент пришлось снести, потому что Конев находился без маски. Правила карантина едины для всех».

Мемориал был установлен магистратом Праги в 1980 году. Работы проводились под руководством архитектора Вратислава Ружички и скульптора Зденека Крыбуса.

Авторские права на памятник принадлежали Крыбусу. После его смерти в 2007 году их унаследовал сын скульптора. Он переуступил районному управлению права , включающие возможность проведения различных работ на мемориале. На основании этого документа и был произведен демонтаж.

Конев-1 Маршал Иван Конев (по центру) во время встречи на Эльбе в 1945 году Фото: Минобороны РФ/commanders.mil.ru

Местные власти ссылаются на то, что памятник — собственность района Прага-6. Однако участок земли, на котором он был расположен, согласно национальному кадастровому реестру, принадлежит администрации столицы . На муниципалитет лишь возложены обязанности по содержанию мемориала и уходу за ним. Был ли Ондржей Коларж уполномочен распоряжаться находящимся на принадлежащей городу имуществом? «Известия» направили соответствующий запрос в муниципалитет Прага-6, однако к моменту публикации не получили ответа.

В запросе «Известия» также интересовались, какими экстренными обстоятельствами была обусловлена необходимость проводить 2 апреля заседание районной администрации, где решался вопрос о сносе. Дело в том, что в соответствии со ст. 5 и 6 конституции Чехии и закона ЧР 300/2000 «О безопасности Чешской Республики», в период действия чрезвычайного положения, объявленного 12 марта и продленного до 30 апреля, органы местного самоуправления могут проводить заседания только по экстренным вопросам, напрямую связанным с особыми условиями.

Ни законов, ни договоров

«Памятник маршалу И.С. Коневу — военный мемориал , на который распространяется Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, причем перемещение памятника вышеуказанному документу не противоречит», — говорится в заявлении МИД Чехии, размещенном на сайте посольства страны в Москве.

С учетом признания властями республики памятника маршалу «воинским мемориалом» при его сносе были нарушены законы Чешской Республики . Например, «О государственном обеспечении памятных зон» (O státní památkové péči), в соответствии с §6а которого все изменения в таких зонах могут производиться исключительно после согласований с Министерством культуры Чехии. Также нарушен закон ЧР «О военных захоронениях и памятных местах» (O válečných hrobech a pietních místech), п.2 §3 которого требует согласования с Минобороны страны.

Конев Президент Чехии Милош Земан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» направили запрос в Министерство обороны Чешской Республики с просьбой пояснить, насколько соответствует снос мемориала требованиям этих законов, а также рассказать, будет ли ведомство предпринимать какие-то меры в связи с этим.

— Российская сторона не может официально комментировать действия местных властей с точки зрения чешских законов. Это сугубо их внутреннее дело. А вот то, что они международный договор нарушили, — это очень серьезно, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД России и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе . — Проблема в том, что памятник снесли местные власти, а обязательства по сохранности мемориалов берет на себя правительство от имени государства. И оно должно было следить за тем, как они выполняются. В стране могут быть разные внутренние проблемы. Но международные обязательства они не отменяют . И ссылки властей страны на решения муниципалитета я бы назвал политическим лицемерием . Тем более, речь идет не о простом обязательстве, а о политическом, невыполнение которого наносит оскорбление другому государству.

Без энтузиазма

Справедливости ради надо сказать, что государственные власти Чехии встретили решение пражских без энтузиазма. Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге . «Считаю это смешным и глупым», — заявил Земан. Он напомнил, что Конев освободил от нацистов не только Прагу, но и концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). «Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто чего-то достиг», — подчеркнул президент Чехии. Однако тут же назвал заведенное Следственным комитетом России уголовное дело по факту сноса памятника «вмешательством во внутренние дела Чехии».

Слова президента почти сразу дезавуировал министр иностранных дел Томаш Петршичек, который в интервью телеканалу ДВТВ признал снос памятника правильным: «На месте Коларжа я бы сделал это после окончания действия чрезвычайного положения в стране, а также не стал бы публиковать оскорбительных комментариев в социальных сетях».

Конев-2 Памятник маршалу Ивану Коневу в Праге после нападения вандалов в 2019 году Фото: TASS/CTK/Vit Simanek

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») против инициаторов сноса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему коллеге — министру обороны Чехии с просьбой передать России памятник полководцу-освободителю.

К слову, у местных жителей реакция Москвы вызвала понимание, о чем свидетельствуют результаты проведенных в республике опросов.

Забытое освобождение

Ранее памятник Коневу не раз становился объектом атаки местных вандалов. В мае 2018-го неизвестные облили скульптуру розовой краской, а в августе прошлого года нанесли надпись «Нет кровавому маршалу, не забудем» и дату «1968». И это при том, что к событиям 1968 года Иван Конев, который к тому моменту был в преклонных годах и трудился в группе генеральных инспекторов Минобороны СССР, вообще не имел никакого отношения. И единственное, что его связывает с чешской столицей — это управление советскими войсками, освобождавшими город.

Только благодаря грамотным и решительным действиям фронта, которым командовал Конев, удалось избежать разрушения древней Праги, гитлеровцы планировали превратить ее во второй Сталинград. Разгром крупной группировки немцев (900 тыс. солдат и офицеров) под командованием фельдмаршала Фердинанда Шернера — последнего, кому Гитлер дал это звание, — вошел в учебники военной истории многих армий как образец воинского искусства. В ходе наступления 40 тыс. солдат и офицеров противника было убито и ранено, 860 тыс. взято в плен. При этом в коротких уличных боях в Праге пало 500 советских воинов. По приказу Конева, чтобы спасти город от разрушения, тяжелая артиллерия и авиация при штурме не применялась.

И вот теперь маршал, спасший Прагу, свергнут с постамента, а его роль в чешской истории пересматривается.