«Та же изоляция, только со льдом»

Самая титулованная действующая российская пара в фигурном катании — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — в понедельник возобновила полноценные тренировки на базе в подмосковном Новогорске. Об этом в интервью «Известиям» сообщил Владимир Морозов. Серебряный призер Олимпийских игр – 2018, двукратный чемпион Европы также рассказал о главных впечатлениях от жизни в США, куда пара год назад переехала тренироваться к Марине Зуевой, прокомментировал переход Александры Трусовой к Евгению Плющенко и поделился целями на новый сезон.

Пока все карантинные ограничения не сняли, Владимир Морозов участвует в киберспортивном турнире Counter-Strike: Global Offensive. Он проходит на платформе «Московский киберспорт». В команду фигуристов также входят другие члены сборной России: Дмитрий Алиев, Никита Кацалапов, Макар Игнатов и Александр Энберт.

— Вас можно назвать опытным игроком в Counter-Strike?

— В эту версию я начал играть, когда поступило предложение принять участие в турнире. В старой версии — Counter-Strike 1.6 — у меня значительно больше опыта. При этом не могу назвать себя геймером, трачу на игры не так много свободного времени.

— Кто из фигуристов играет лучше всех?

— В нашей команде это однозначно Дима Алиев. Показал невероятную реакцию, стрельбу. Всего у нас было три встречи — одну мы выиграли и две проиграли. Уступили гребцам и баскетболистам — стоит признать, они были на голову выше в плане тактики. В любом случае было интересно сражаться и проверить свои силы.

— Как проводите время на самоизоляции?

— Хоть и хочется погулять в хорошую погоду, но надо ограничивать себя. Выхожу из дома только по крайней необходимости. Занимаюсь в основном тренировками — около трех часов в день. Когда появляется свободное время — могу пойти почитать, посмотреть фильмы, поиграть в тот же Counter-Strike.

— На прошлой неделе Нина Мозер сказала, что вы проведете сбор на базе «Новогорск» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Уже приступили к тренировкам?

— Сбор должен был начаться еще с прошлого понедельника. Но мы только в середине недели получили новые коньки с лезвиями, 1 июня заехали в «Новогорск». Теперь у нас полноценный график работы, который включает себя и ОФП, и занятия на льду.

Стоит пояснить, что «Новогорск» работает в закрытом режиме. Мы заехали на базу и постоянно будем здесь находиться, ночевать домой не поедем. Тут созданы комфортные стерильные условия. Такой же режим изоляции, только со льдом.

— Правильно я понимаю, что при первой возможности вы вернетесь к Марине Зуевой в США?

— Да, это так. Но то, что мы начнем подготовку к сезону в России, не так критично. Был большой перерыв — 2,5 месяца. Надо раскатать новые коньки, вспомнить базу. Так что на первых порах будет достаточно работы в «Новогорске».

— Что вам дал опыт жизни в США? Удалось подтянуть английский язык?

— Мы с Евгенией и до этого говорили по-английски, но когда находишься в языковой среде, в любом случае будешь прогрессировать. В какой-то момент перестаешь подбирать слова в голове и говоришь свободно, начинаешь думать на другом языке. И в целом, мне кажется, мы уже приобщились к жизни в другой стране. То есть ты понимаешь, что это не короткая поездка, а твое постоянное место жительства. Ходишь на какие-то мероприятия, концерты, посещаешь спортивные матчи.

— Что больше всего впечатлило в США?

— Когда мы только приехали — первые 2–3 месяца — всё было в новинку. Отличный климат — всегда тепло, до океана рукой подать. В любое время ты можешь поехать искупаться, каток находится рядом с домом. До него можно добраться за несколько минут, а не стоять в пробках. Впечатлений много, их можно перечислять и перечислять.

— Двукратный чемпион мира Нэтан Чен — большой фанат баскетбольной «Юты». За каким спортом внимательно следите вы?

— Мне больше нравится НХЛ. Болею за клубы, где играют наши соотечественники. В первую очередь за «Вашингтон» с Овечкиным, Кузнецовым и Орловым и «Даллас» с Радуловым. В России сложно следить за НХЛ — они играют ночью по московскому времени, а тут можно посмотреть игры вечером в прайм-тайм. Очень удобно.

— Как отреагировали на отмену чемпионата мира – 2020, который должен был пройти в середине марта в Монреале?

— Это был самый главный турнир года, поэтому все расстроились. Но, учитывая ситуацию в мире, надо принять это как должное. Когда мы узнали об отмене ЧМ-2020, стали думать, как лучше поступить. Вернуться в Россию и заняться лечебными процедурами или остаться в США и там переждать карантин. Всё взвесили и уже через два дня были в Москве. Можно сказать, вернулись в экстренном порядке.

— В прошедшем сезоне у вас было две медали на этапах Гран-при — этот результат не позволил попасть в финал — и серебро чемпионата Европы. В целом вы удовлетворены?

— Хотелось бы большего. Где-то мы добились прогресса, где-то сделали шаг назад. Были своеобразные качели в этом сезоне. Но сейчас у нас есть новый план и, самое главное, понимание, чего не хватало в подготовке. Мы осознали все ошибки, и надеюсь, больше не повторим их.

— Сейчас уже можно говорить о целях на сезон-2020/21?

— В первую очередь надеемся, что будут соревнования, где мы сможем достичь своих целей. К календарю международных стартов по понятным причинам еще много вопросов. В плане нашей подготовки самое главное — быстро вернуться в боевую форму. Не стал бы говорить, что нам надо реабилитироваться за прошлый сезон. Надо показать высший класс на всех турнирах, качественное чистое катание и более высокие результаты.

— Прочитал в одном из интервью, что после смены тренера вы начали заниматься с психологом. Чувствуете пользу от этого?

— Да, занятия с психологом дают положительные результаты. Не в том плане, что это помогает настроиться, сконцентрироваться на работе. Нет. Просто, когда разговариваешь с психологом, идет откровенный диалог и на многие обычные вещи начинаешь смотреть с другой стороны. Сложно объяснить это более конкретно, но я доволен этим опытом.

— Вашу показательную программу «На ветру» многие болельщики считают лучшей в сезоне. Вам она тоже нравится?

— Да, она собирает много положительных комментариев и отзывов. Мы поставили ее для тура вместе с Ильей Авербухом еще в начале 2019 года и оставили на весь сезон-2019/20. Многие болельщики пишут, поздравляют. Такие отзывы очень приятны.

— Как относитесь к стремительному росту популярности фигурного катания в России?

— Это очень здорово для спортсменов. Интерес действительно стал гораздо выше, чем 10 лет назад. Этот бум начался с Игр-2014 в Сочи, а апогей наступил на следующей Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда вся страна следила за противостоянием Жени Медведевой и Алины Загитовой. Интерес был колоссальный. Ну и конечно, радует, что болельщики стали внимательно разбираться в технике, различать разные прыжки...

— Евгения Медведева и Алина Загитова попали в список кандидатов в сборную России на сезон-2020/21. На ваш взгляд, эти титулованные фигуристки еще смогут быть конкурентоспособными на мировом уровне?

— Опасно давать такие комментарии, так что я воздержусь. У одной и другой очень много поклонников, и что бы я ни сказал, будет воспринято негативно.

— Самым громким событием этого межсезонья стал уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Как вы оцениваете ее выбор?

— Это ее решение. Человек волен делать то, что он хочет. Кто-то осуждает Сашу в этой ситуации, кто-то поддерживает… Но говорить можно всё что угодно, переход уже состоялся. И только время покажет, насколько это был правильный выбор.

— У вас как у титулованного фигуриста есть понимание причин такой продуктивности школы Этери Тутберидзе?

— Она нашла ключ к успеху. У нее очень хорошая команда, есть своя система, где все процессы четко отработаны и отлажены. Все делают свою работу от и до, и в итоге это дает свои плоды.