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Голикова заявила о начале перечислений выплат на детей от 3 до 16 лет с 1 июня

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова заявила, что российские власти с 1 июня начнут перечислять семьям выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

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«Перечисление начинается сегодня, и мы предполагаем, что по заявлениям, которые поступили до 25 мая, уже сегодня будет перечислено 145,7 млрд рублей для 14,6 млн наших детей. Мы очень рассчитываем, что здесь все сработают и эти средства дойдут до людей», ― сказала она.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин добавил, что через портал госуслуг уже поступило свыше 12,5 млн заявок на соответствующие выплаты.

19 мая президент России Владимир Путин заявил о планах властей выделить 197,2 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет в качестве поддержки на фоне ограничений из-за коронавируса. Вместе со взрослыми выплаты получат более 50 млн человек.

26 мая стало известно, что Министерство финансов РФ перечислило в ПФР 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, выполнив таким образом соответствующее распоряжение правительства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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