Вячеслав Малафеев покидает ФК «Зенит»
Звезда «Зенита» Вячеслав Малафеев покидает петербургский футбольный клуб. После завершения карьеры вратаря он занимал пост менеджера, однако срок рабочего контракта истек.
«Оборачиваясь назад, рассуждаю как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного», — написал на своей странице в Instagram Малафеев.
Экс-голкипер выразил признательность, что смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды, передает телеканал «78». Вячеслав Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за «Зенит». С 2003 по 2012 год был игроком сборной России.
Ранее сообщалось, что защитник и капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия не считает справедливым досрочное подведение итогов в чемпионате России. По его мнению, турнир следует доиграть после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Матчи премьер-лиги были прерваны 17 марта после 22 из 30 туров. Первое место занимает «Зенит» — 50 очков. Его ближайшие преследователи — «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). У «Спартака» — 28 очко, он занимает восьмое место.