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Вячеслав Малафеев покидает ФК «Зенит»

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Звезда «Зенита» Вячеслав Малафеев покидает петербургский футбольный клуб. После завершения карьеры вратаря он занимал пост менеджера, однако срок рабочего контракта истек.

«Оборачиваясь назад, рассуждаю как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт. Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного», — написал на своей странице в Instagram Малафеев.

Экс-голкипер выразил признательность, что смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды, передает телеканал «78». Вячеслав Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за «Зенит». С 2003 по 2012 год был игроком сборной России.

Ранее сообщалось, что защитник и капитан футбольного клуба «Спартак» Георгий Джикия не считает справедливым досрочное подведение итогов в чемпионате России. По его мнению, турнир следует доиграть после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Матчи премьер-лиги были прерваны 17 марта после 22 из 30 туров. Первое место занимает «Зенит» — 50 очков. Его ближайшие преследователи — «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). У «Спартака» — 28 очко, он занимает восьмое место.

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