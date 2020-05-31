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Полиция задержала гревших еду на Вечном огоне в Одинцове мужчин

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Правоохранительные органы задержали двоих мужчин, разогревавших еду на Вечном огне в подмосковном Одинцове. Об этом в субботу, 30 мая, заявила начальница пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова.

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Накануне в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение Мемориала Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения», — цитирует Петрову ТАСС.

29 мая полиция начала проверку после того, как в сети появились фотографии, на которых были запечатлены мужчины возле мемориала, один из которых поставил жестяное ведро прямо на огонь и мешал содержимое в ведре шваброй.

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