Полиция задержала гревших еду на Вечном огоне в Одинцове мужчин
Правоохранительные органы задержали двоих мужчин, разогревавших еду на Вечном огне в подмосковном Одинцове. Об этом в субботу, 30 мая, заявила начальница пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова.
Накануне в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение Мемориала Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения», — цитирует Петрову ТАСС.
29 мая полиция начала проверку после того, как в сети появились фотографии, на которых были запечатлены мужчины возле мемориала, один из которых поставил жестяное ведро прямо на огонь и мешал содержимое в ведре шваброй.