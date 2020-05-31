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Все в книгоубежище: как библиотеки готовятся к приему посетителей

Наряду с уже привычными мерами безопасности будет введён карантин для изданий
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Все в книгоубежище: как библиотеки готовятся к приему посетителей
2020-05-30 17:39:20">
2020-05-30 17:39:20
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Федеральные библиотеки готовы начать работу сразу после отмены режима самоизоляции, рассказали «Известиям» их руководители. К дорожной карте, разработанной Ассоциацией российских библиотек, позже подключатся региональные и муниципальные учреждения. На первом этапе на работу выйдут сотрудники книгохранилищ, а прием посетителей будет происходить по предварительной регистрации — не более 100–150 человек в день. Также меры предосторожности разработаны для книг — после их возврата пользователем издание не может быть выдано в течение пяти дней. «Известия» выяснили, каким будет алгоритм работы библиотечных учреждений.

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Федеральные библиотеки уже подготовили детальные планы возобновления деятельности, подтвердили «Известиям» в Министерстве культуры. Среди них — проведение профилактических и технических процедур по обеспечению безопасного функционирования учреждений и введение особого режима возврата изданий от читателей. Рекомендации для региональных и муниципальных книгохранилищ пока находятся в разработке.

Сроков возвращения к полноценной деятельности у руководителей библиотек нет, но в случае сигнала к снятию ограничений они готовы сразу начать работу в ограниченном режиме, тем более что исторический опыт имеется.

РНБ
Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге

Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко

Заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки (РНБ) Валентин Сидорин напомнил, что Императорская публичная библиотека уже проходила такой период в 1831 году — из-за эпидемии холеры в Санкт-Петербурге.

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— Тогда книгохранилище закрывалось на пять месяцев и тоже входило в работу постепенно, — отметил руководитель РНБ.

В каждой библиотеке сейчас обсуждаются вопросы безопасности, рассказала вице-президент Российской библиотечной ассоциации, директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова. Сотрудники определяют, по какой схеме наносить ограничительные разметки в залах, как будут организованы читательские места, налажено движение посетителей, что делать с кафе и буфетами, как обезопасить посещение туалетов.

Гендиректор РНБ Александр Вершинин уже издал приказ, согласно которому выход на работу начнется с проверки подразделений и техники, и на первых порах будет поддерживаться баланс между очной и дистанционной работой.

Есть осторожная надежда, что если не будет усиления карантинных мероприятий, то примерно с 15 июня мы начнем обслуживать читателей физически, в библиотеке, — рассказал «Известиям» директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда.

дуда
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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По словам руководителя «Ленинки», поначалу они не смогут принимать более 100–150 читателей в день. Будет открыт максимум один читальный зал, за одним столом сможет находиться лишь один читатель. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность как самих посетителей, так и сотрудников. Сейчас в библиотеке проходит монтаж защитных экранов, установка диспенсеров с санитайзером, идет закупка масок и перчаток. Читатели, которые придут в библиотеку без средств индивидуальной защиты, смогут получить их на месте бесплатно.

— Мы не станем на этом зарабатывать, — замечает Вадим Дуда. — Я уверен, что большая часть наших читателей будет приходить уже с масками и перчатками. Но если у кого-то не окажется с собой средств защиты, мы всё выдадим.

Организация мер защиты — это отдельная статья расходов. Руководство РГБ еще не решило, нужно ли просить на это дополнительную субсидию от учредителя. С учетом того, что библиотека будет принимать ограниченное количество читателей, вполне возможно справиться самостоятельно, без привлечения дополнительного финансирования, предположил Вадим Дуда.

санитайзер
вирус санитайзер
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Однако у менее крупных библиотек средств на все меры безопасности может не хватить, считает Ирина Михнова. Установить диспенсеры, обеспечить дезинфекцию рабочих мест, книг, компьютеров, всей окружающей среды, проветривать помещения, измерять температуру у каждого входящего — вот что может сделать среднестатистическая библиотека.

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— Маски и перчатки нами уже закуплены, но только для наших сотрудников, — подчеркнула директор РГБ для молодежи.

Бумага на карантине

Готовясь к выходу из карантина, руководители прорабатывают опыт зарубежных книгохранилищ. Многие из них, в том числе Национальная библиотека Китая, уже принимают посетителей.

— Крупные библиотеки организуют телемосты со своими коллегами из других ведомств, регионов и стран, — рассказала Ирина Михнова. — Одна из важнейших тем для обсуждения — отработка технологии приема и выдачи книг.

Речь идет о бумаге, которая проходит через множество рук. Поэтому было принято решение организовать для книг зону изоляции. Экземпляры, которые были на руках у читателя, сначала попадут в карантин минимум на 4–5 дней, в этот период их никто не будет касаться.

китай
библиотека китай коронвоирус
Фото: Global Look Press/Chen Zeguo
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Библиотечное сообщество считает, что 4–5 дней — это достаточный срок, чтобы естественным путем избавиться от активных вирусов COVID. По словам Вадима Дуды, руководство «Ленинки» не исключает, что в их учреждении появятся собственные рецепты безопасного книгопользования. Например, обсуждается установка кварцевых ламп и других бесконтактных устройств для дезинфекции.

Но не только о выходе из карантина думают руководители библиотек. Позади два месяца удаленной работы, и уже можно подвести ее первые итоги.

В результате перехода на дистанционное обслуживание книгохранилища получили отличную возможность проверить свою востребованность в обществе, считает заместитель гендиректора РНБ Валентин Сидорин. По его словам, запрос на онлайн-книговыдачу за период карантина в РНБ увеличился минимум в два раза. В РГБ доля дистанционного обслуживания выросла более чем на 30%, привел цифры Вадим Дуда.

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По мнению Ирины Михновой, библиотеки смогли не только бесперебойно предоставлять свои ресурсы, но и проводить мероприятия в онлайн-режиме, организовывать сетевые акции, участие в которых приняли десятки тысяч библиотекарей и читателей.

Собеседники «Известий» уверены, что показатели онлайн-активности указывают не только на востребованность этого сектора, но и на необходимость перераспределения статей госфинансирования. Госзадания для библиотек должны быть пересмотрены с учетом новой реальности. Необходимо уменьшить их на стационарное обслуживание, а на дистанционное — увеличить.

В Министерстве культуры «Известиям» сказали, что внесение изменений в объемные и качественные показатели государственных заданий с учетом сложившихся условий уже рассматривается, но на сбор данных в масштабе страны потребуется время. А задача сегодняшнего дня — минимизировать потери и наладить нормальную работу.

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