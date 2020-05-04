Прямой эфир
Сюжет:

В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По оптимистичным прогнозам, восстановление международного авиасообщения возможно в середине лета. Об этом заявила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Коронный перелет: как вернут на родину оставшихся за границей россиян
Авиаузлы и перевозчики уже готовы к принятию последних пассажиров

Она подчеркнула, что пока говорить о точных сроках возобновления полетов сложно. Однако в после улучшения эпидемиологической обстановки в дальнейшем авиакомпании могут ввести рекомендации о соблюдении дистанции.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», — сказала она 3 мая в эфире телеканала «Россия-24».

Из-за распространения коронавируса Россия с 27 марта полностью приостановила международное авиасообщение. Разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину из-за рубежа.

Многие страны мира также закрыли границы и запретили прибытие зарубежных рейсов.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за коронавируса точно прогнозировать сроки возобновления международных авиаперелетов пока нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греция предложила ЕС скорее возобновить авиасообщение и поддержать туризм
Все авиастроительные предприятия России вернулись к работе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020