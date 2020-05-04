В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

По оптимистичным прогнозам, восстановление международного авиасообщения возможно в середине лета. Об этом заявила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

Она подчеркнула, что пока говорить о точных сроках возобновления полетов сложно. Однако в после улучшения эпидемиологической обстановки в дальнейшем авиакомпании могут ввести рекомендации о соблюдении дистанции.

«Но пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», — сказала она 3 мая в эфире телеканала «Россия-24».

Из-за распространения коронавируса Россия с 27 марта полностью приостановила международное авиасообщение. Разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину из-за рубежа.

Многие страны мира также закрыли границы и запретили прибытие зарубежных рейсов.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из-за коронавируса точно прогнозировать сроки возобновления международных авиаперелетов пока нельзя.