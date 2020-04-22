Все авиастроительные предприятия России вернулись к работе

Все предприятия авиастроения России, выполняющие государственные контракты, вернулись к работе. Об этом сообщил вице-президент Союза машиностроителей, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что предлагаемые меры поддержки должны в будущем обеспечить устойчивое функционирование ключевых отраслей промышленности.

«Сейчас важно обеспечить выпуск гражданских воздушных судов в интересах ожидаемого на следующем этапе восстановления спроса и увеличения авиационной мобильности населения, а также загрузить мощности по производству военной техники в рамках опережающих поставок», — приводятся его слова на сайте СоюзМаш в среду, 22 апреля.

18 апреля в ОАК подтвердили «Известиям» информацию о том, что у нескольких сотрудников в Москве диагностирован коронавирус нового типа.

Источники в военно-промышленном комплексе и Минобороны заявили «Известиям», что заражение сотрудников ОАК не повлияет на выполнение гособоронзаказа.

По состоянию на 22 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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