Мурашко заявил о показателе смертности от коронавируса в России менее 1%

Общий показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%. Об этом в среду, 22 апреля, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов, общий показатель смертности составляет менее 1%. Это один из самых низких показателей в мире», ― заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Мурашко отметил, что в настоящее время в России зарегистрировано 2,3 тыс. пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, причем более половины их них находятся на искусственной вентиляции легких.

Кроме того, глава российского Минздрава назвал управляемой ситуацию с распространением коронавируса, поскольку мероприятия, проводимые для того, чтобы предотвратить завоз и распространение COVID-19 в стране позволили «профилактировать пиковую нагрузку» на медицинские организации, а также создать дополнительный резерв времени для подготовки сил и средств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 22 апреля в России общее число заболевших достигло 57 999 человек, умерли 413 пациентов, выздоровели ― 4420.

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