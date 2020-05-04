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Машина с ребенком за рулем перевернулась под Санкт-Петербургом

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Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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В Ленинградской области перевернулся автомобиль с несовершеннолетним за рулем, сообщил 3 мая портал gazeta.spb.

Инцидент произошел недалеко от поселка Аннино. По сообщению очевидцев, в транспортном средстве находились трое детей примерно 11-12 лет, один из них управлял машиной и не справился с управлением.

При этом никто из находившихся в салоне не пострадал.

Предположительно, подростки взяли автомобиль без разрешения родителей, чтобы покататься.

29 апреля под Санкт-Петербургом произошло массовое ДТП с участием в том числе двух грузовых автомобилей.

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