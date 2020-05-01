Число ДТП в Москве за неделю выросло вдвое по сравнению с 2019 годом

В условиях режима самоизоляции транспортных средств на дорогах Москвы стало меньше. Но за минувшую неделю в городе зафиксировано в два раза больше погибших в ДТП, чем годом ранее, сообщили 1 мая в Центре организации дорожного движения Москвы.

«Свободные дороги заставляют забыть, что ПДД написаны кровью», — говорится на странице ЦОДД в Twitter. Особенно это касается ограничений скоростного режима.

«Пожалуйста, не превышайте! Ваша жизнь гораздо дороже минутного адреналина», — обратились к водителям в организации.

Ранее в пятницу сообщалось, что многие москвичи не покинули свои дома в этот день. По состоянию на 16:21 (мск), индекс в столице составил 3,5 балла.

В столичном регионе с 29 марта действует обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии этому примеру последовали и другие регионы страны. 28 апреля ограничения продлили до 11 мая.

По данным оперативного штаба на 1 мая, в России число случаев коронавируса возросло до 114 431 с начала эпидемии.

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