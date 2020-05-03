Названы сроки наступления пика коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато. Полную стабилизацию эпидемиологической ситуации стоит ожидать к июлю. Такое мнение выразили 3 мая эксперты в эфире телеканала «Россия 1».

По словам замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимира Чуланова, пик заболеваемости придется на первые две недели мая, затем Россия выйдет на плато, а далее начнется снижение распространения коронавируса.

В свою очередь, директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, выразил надежду, что полностью ситуация в Москве и Подмосковье стабилизируется к концу июня-началу июля.

Однако эксперт полагает, что стране стоит готовиться и ко второй волне коронавируса.

«Будет она ассоциирована, скорее всего, с осенне-зимним сезоном», - подчеркнул он.

2 мая стало известно, что сингапурские ученые, составляющие прогноз по окончанию пандемии в разных странах мира, снова сдвинули сроки окончания распространения коронавируса в России. Ранее специалисты полагали, что эпидемия завершится 4 августа.

По последним данным, в РФ выявлено 134 687 случаев заражения коронавирусом, скончались почти 1,3 тыс. пациентов, выздоровели более 16,6 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.