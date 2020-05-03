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Минобороны сообщило о более чем 3 тыс. случаев заболевания COVID-19

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Вооруженных силах и военных учебных заведениях России в период с начала марта по сегодняшний день выявлено 3023 случая заболевания COVID-19. Такая информация приводится в бюллетене Минобороны страны, опубликованном в воскресенье, 3 мая.

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В документе отмечается, что по итогам превентивного сплошного тестирования в указанный период в ВС страны среди военнослужащих было выявлено 1254 человека с положительными результатами на COVID-19, а среди гражданского персонала — 332.

В военных вузах установлено 1228 случаев выявления инфекции. Подтверждено COVID-19 и у 209 воспитанников довузовских учебных заведений.

«Состояние всех воспитанников нормальное, без каких-либо симптомов заболевания. По завершении медицинского наблюдения и необходимых карантинных и лечебных мероприятий все они будут направлены в каникулярные отпуска», — говорится в сообщении ведомства.

Все заболевшие проходят лечение в госпиталях Минобороны, изоляторах по месту службы или гражданских медучреждениях.

На фоне пандемии учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах ведомства заканчивается досрочно — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение составляют только находящиеся на карантине: они отправятся домой после его завершения.

30 апреля Министерство ввело в эксплуатацию для борьбы с COVID-19 шесть многофункциональных медцентров, которые снабдили необходимой медицинской техникой: аппаратами ИВЛ, УЗИ и компьютерными томографами.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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