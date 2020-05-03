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В Минздраве предупредили об опасности позднего обращения к врачу с COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны не заниматься самолечением в случае выявления симптомов новой коронавирусной инфекции, чтобы избежать тяжелого течения заболевания.

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Глава ведомства отметил, что так называемый пул крайне тяжелых пациентов с COVID-19 формируют именно те граждане, которые пытаются победить заболеванием своими силами.

«В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждёт, ну, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало», ― рассказал Мурашко в эфире телеканала «России 24» в воскресенье, 3 мая.

Об опасности самолечение 23 апреля сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отмечал, что большинство пациентов зараженных коронавирусом и находящихся в крайне тяжелом состоянии, а также две трети умерших от заболевания пытались вылечиться своими силами.

В этот же день главврач столичной ГКБ №15 им Филатова Валерий Вечорко предупредил о росте потока молодых пациентов с коронавирусом. Медик также призвал не заниматься самолечением, «если не хотите попасть на ИВЛ!».

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших коронавирусом достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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