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В Минздраве предупредили о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Часть ограничительных мер в России будет сохраняться до появления вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 3 мая, в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — рассказал министр.

Он отметил, что после выхода России на плато нельзя целиком снимать ограничительные меры. По словам Мурашко, нужно «построить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболевания».

1 мая главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом. За день до этого в Кремле заявили о надежде на выход России на плато, отметив, что дальнейшее развитие событий зависит от соблюдения гражданами ограничительных мер на майские праздники.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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