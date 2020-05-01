Мурашко заявил о подходе к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19

Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, и ответственное поведение каждого гражданина является сейчас решающим фактором в победе над COVID-19. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава в пятницу, 1 мая.

Министр отметил, что сейчас очень важно оставаться дома, чтобы остановить развитие эпидемии и сберечь здоровье населения.

«Остаться в эти дни дома и провести праздник с семьей — означает упредить дальнейшее развитие эпидемии, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких», — отметил министр.

По его словам, Минздрав призывает всех граждан проявить солидарность с мерами по борьбе с коронавирусом, которые применяет государство, и не посещать общественные места.

Мурашко поздравил медработников с Днем труда, отметив их самоотверженность в борьбе за жизни и здоровье граждан. Он пожелал им «сил, здоровья, терпения и оптимизма» и призвал медиков беречь себя.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия в последние недели практически находилась на плато по числу новых случаев коронавируса. По ее словам, удалось существенно снизить темпы наращивания инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин также заявил о возможном выходе столицы на плато по распространению этого вируса. Он отметил, что последние дней пять–семь, «складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась».

По данным оперативного штаба на 1 мая, в России число случаев коронавируса возросло до 114 431 с начала эпидемии.

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