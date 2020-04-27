Учебный год в образовательных учреждениях Минобороны завершат досрочно

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны в связи с распространением в стране коронавируса нового типа. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершится до 30 апреля. Все воспитанники отправятся к местам проживания», — говорится в сообщении ведомства.

Исключение будет сделано только для тех учащихся, которые находятся на карантине: они отправятся домой сразу после его завершения.

По данным пресс-службы, обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений будет завершено до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что у восьми воспитанников Тверского суворовского училища диагностировали новую коронавирусную инфекцию. В Минобороны рассказали, что руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимся родителям.

16 апреля стало известно, что у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища тест на коронавирус дал положительный результат. Причиной заражения стал контакт одного из них с гражданским лицом за пределами училища. Тесты остальных 352 курсантов на коронавирус дали отрицательный результат.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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