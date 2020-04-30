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Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны России сдали в эксплуатацию сразу шесть инфекционных многофункциональных центров в нескольких регионах страны. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в военном ведомстве.

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«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ», — говорится в заявлении.

На текущий момент, возведение центров идет на восьми площадках в круглосуточном режиме. Более 12 тыс. человек задействовано в этих работах.

В Минобороны подчеркнули, что при проектировании и строительстве объектов учитываются территориальные особенности субъектов. В частности, специалисты анализируют сейсмическую активность таких регионов, как Камчатский и Хабаровский края, Калининградская область и Севастополь.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу. В течение нескольких недель были сданы и укомплектованы два медцентра, расположенные в Одинцове и Нижнем Новгороде — они уже полностью готовы к работе.

22 апреля стало известно, что в медцентры Минобороны поступит около 500 тыс. единиц медицинского оборудования.

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