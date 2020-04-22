Прямой эфир
Сюжет:

В медцентры Минобороны будет поставлено около 0,5 млн единиц медтехники

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более полумиллиона единиц медицинской техники будет поставлено в строящиеся многофункциональные медицинские центры Минобороны. Всего медцентры получат 2 тыс. наименований различных предметов медицинского назначения, сообщает пресс-служба ведомства.

На семь строительных площадок медцентров уже идет поставка медоборудования и в ближайшее время начнется его монтаж.

Первый многофункциональный медицинский центр был сдан 17 апреля в Нижнем Новгороде.

О планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу 26 марта заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, до 30 апреля будут построены восемь центров: в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — достроены остальные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый медцентр Минобороны в Нижнем Новгороде прошел проверку прокуратуры
Путин поручил Минобороны разработать предложения о привлечении армии к борьбе с вирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020