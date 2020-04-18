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Путин поручил Минобороны разработать предложения о привлечении армии к борьбе с вирусом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны разработать предложения по привлечению специальных сил и средств Вооруженных сил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу, 18 апреля.

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Предложения должны быть представлены до 22 апреля.

Днем ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в московских клиниках начали работу 20 реанимационных бригад военного ведомства, еще 45 готовятся начать работу. Кроме того, он добавил, что в Нижнем Новгороде 17 апреля введут в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров, построенных для борьбы с распространением с коронавирусом.

По словам Шойгу, ведомство готово к 15 мая предоставить 7,5 тыс. койко-мест для больных коронавирусом.

13 апреля Владимир Путин заявил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в стране при необходимости будут привлечены медработники Министерства обороны.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая их часть приходится на Москву (2 649), затем следует Подмосковье (428). Таким образом, по состоянию на 18 апреля число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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