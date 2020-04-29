Для военных с COVID-19 развернули более 6,7 тыс. коек

Более 6,7 тыс. коек развернули в военных госпиталях для приема зараженных коронавирусом военнослужащих. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства 29 апреля.

Так, всего подготовлено 6745 мест. На 17 апреля насчитывалось 4,9 тыс. коек. К 15 мая планируется увеличить их количество до 7,5 тыс.

«Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тыс. пациентов. Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11 с половиной тыс. тест-исследований», — сказал он.

Также министр рассказал, что для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11,5 тыс. тест-исследований, пишет «Газета.ру».

«Два из них, в Нижнем Новгороде и Одинцово, уже сданы. Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая — оставшиеся», — добавил Шойгу.

К настоящему моменту в Вооруженных силах и военных учебных заведениях зафиксировано 2537 случаев заражения коронавирусом. На фоне пандемии учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах ведомства будет завершен досрочно — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение будет сделано только для тех, кто находится на карантине: они отправятся домой сразу после его завершения.

Накануне Шойгу поручил обеспечить срочников средствами индивидуальной защиты при увольнении в запас. Доставлять их на вокзалы и аэропорты будут на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку, а проездные билеты будут закупаться централизованно.

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