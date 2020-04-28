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Более 2,5 тыс. заболевших COVID-19 выявлено в оборонной сфере России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Вооруженных силах и военных учебных заведениях России в период с начала марта по сегодняшний день выявлено 2537 случаев заражения коронавирусом. Такая информация приводится в бюллетене Минобороны страны, опубликованном во вторник, 28 апреля.

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Согласно тексту документа, в указанный период в ВС было установлено 960 военнослужащих и 259 гражданских сотрудников с положительными результатами на COVID-19.

Еще 1014 заболевших были обнаружены в военных вузах. Подтверждена инфекция и у 277 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений.

Все заболевшие проходят лечение в госпиталях Минобороны, изоляторах по месту службы или гражданских медучреждениях. Более 500 из них находятся на самоизоляции дома.

Ранее в этот же день глава Минобороны Сергей Шойгу поручил обеспечить средствами индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса всех военнослужащих, увольняющихся со срочной службы в запас.

Накануне министр принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах ведомства — до 30 апреля и 5 мая соответственно. Исключение будет сделано только для тех, кто находится на карантине: они отправятся домой сразу после его завершения.

По данным на 28 апреля, в 85 регионах России зафиксировано 93 558 случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8456 человек.

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