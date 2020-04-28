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Норвежские F-16 сопроводили Ту-22М3 над Баренцевым и Норвежским морями

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Норвегия поднимала истребители F-16 для сопровождения российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в небе над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ 28 апреля.

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Два Ту-22М3 ВКС совершали плановый полет над нейтральными водами. В воздухе они провели более четырех часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители ВВС Норвегии, сообщили в ведомстве.

Полеты проходили в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В Минобороны добавили, что летчики дальней авиации РФ регулярно осуществляют полеты над Северным Ледовитым и Тихим океанами, а также над Черным и Балтийским морями, также соблюдая международные правила.

25 апреля российские истребители Су-27 сопроводили самолет F-16 бельгийских ВВС в небе над Балтийским морем. Борт держал курс на госграницу РФ. Как только два Су-27 приблизились к F-16, бельгийский истребитель резко сменил курс.

Ранее в апреле в Сети появилось видео из кабины истребителя МиГ-31, на котором пилот приветствует летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО. МиГ-31 сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС. Как только истребитель поравнялся с самолетом НАТО, тот изменил курс.

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