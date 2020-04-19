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Пилот МиГ-31 ВКС показал на видео встречу с истребителем НАТО

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Фото: youtube.com
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В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, пилот истребителя МиГ-31 приветствует летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО. Ролик опубликован на YouТube-канале Fighterbomber.

Кадры были сняты из кабины пилота МиГ-31. На них видно, как летчик подлетает к F-16, находящемуся справа от него, после чего машет рукой и показывает большой палец в знак приветствия. Тот, в свою очередь, удаляется.

Потом пилот переводит камеру на левую сторону, где виден еще один самолет — это, как утверждается, стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Когда произошел инцидент и где, не уточняется.

В последний раз о полете Ту-95МС в российском Минобороны сообщали в конце марта: 24 марта два таких ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. В небе они провели более 9 часов. На обратном пути их сопроводили истребители японских ВВС.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей.

Ту-95МС — воздушный компонент российской ядерной триады. Он предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу с помощью ядерного оружия.

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