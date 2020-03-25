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Полеты Су-57 на предельно малых высотах сняли на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Министерство обороны России опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57. Кадры появились на канале ведомства в YouTube 24 марта.

В Минобороны заявили, что пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, в том числе управление на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей.

На кадрах видна отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя.

Для истребителя пятого поколения Су-57 была разработана малогабаритная гиперзвуковая ракета, опытный образец которой уже создан. Об этом сообщили источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе 23 февраля.

Речь идет о ракете класса «воздух–поверхность», снаряд должен размещаться внутри фюзеляжа. Ранее снаряд еще не испытывался вместе с самолетом-носителем.

Характеристики ракеты пока неизвестны.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. В конструкции данных самолетов задействованы стелс-технологии. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

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