Появилось видео «перехвата» российских Ту-142 американскими F-22

Появилась видеозапись сопровождения истребителями ВВС США российских Ту-142, которые 15 минут находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны вблизи Аляски. Инцидент произошел в субботу, 14 марта.

«Российские самолеты оставались в воздушном пространстве моря Бофорта, пролетев в пределах 45 морских миль от побережья Аляски, и не заходя в суверенное воздушное пространство США или Канады», — сообщается на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки в Twitter.

В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что противолодочные самолеты Ту-142 провели плановый полет над акваторией Тихого и Северного Ледовитого океанов.

Отмечается, что самолеты провели в небе около 12 часов и преодолели более 5 тыс. километров. Помимо прочего, экипажи отработали навыки полета над арктической местностью со слаженностью действий при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет был выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.

12 марта стало известно, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 обнаружили в Арктике американский лагерь Seadragon. Над морем Бофорта недалеко от побережья Аляски российские бомбардировщики летали около четырех часов. На их сопровождение были направлены канадские и американские истребители.