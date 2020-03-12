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Ту-142 пролетели над Атлантикой в сопровождении британских истребителей

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Фото: РЕН ТВ
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Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 в среду, 11 марта, совершили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана — Бискайским заливом и северной частью Иберийской Атлантики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Продолжительность полета составила более 14 часов, а протяженность маршрута — 10 тыс. км.

Видео сопровождения российских Ту-142 истребителями Eurofighter Typhoon опубликовали британские ВВС в Twitter.

В командовании особо подчеркнули, что полет прошел «в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

Ту-142 сопровождали истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота, добавили в пресс-службе.

Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой. Об этом сообщило минобороны Великобритании.

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