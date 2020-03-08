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Британские истребители попытались перехватить Ту-142 над Атлантикой

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Несколько истребителей Typhoon британских Королевских ВВС поднимались в субботу, 7 марта, на перехват российских противолодочных самолетов Ту-142, осуществлявших полет над Восточной Атлантикой. Об этом сообщило минобороны Великобритании.

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Также ВВС задействовали самолет Voyager. Кроме того, за полетом российских самолетов также проследили два французских перехватчика.

Изначально несколько истребителей были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии, они ожидали подлета российских самолетов. Затем Ту-142 на идентификацию и сопровождение взяли другие истребители, поднявшиеся с базы Конингсби, пишет «Интерфакс».

Ранее, в субботу, пресс-служба Северного флота сообщила, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полет над Баренцевым, Норвежским, Северным морями и Атлантическим океаном. Полет проходил над нейтральными водами в соответствии с международными правилами, его длительность составила более 15 часов с дозаправкой в воздухе.

Полет осуществлялся в преддверии начала 9 марта учений НАТО в Норвегии.

Ту-142 — дальний самолет противолодочной обороны, один из самых больших в мире.

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