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Опубликованы кадры дозаправки над Черным морем противолодочного Ту-142

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Опубликованы кадры дозаправки в воздухе, снятые из кабины противолодочного самолета Ту-142 и с борта воздушного танкера Ил-78.

Процесс дозаправки Ту-142 проходил в ходе учений над акваторией Черного моря, сообщает телеканал «Звезда».

Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов воздушной подготовки, уточняет телеканал «360». Она происходит на высоких скоростях, при этом экипажи достаточно продолжительное время должны удерживать самолет в одном положении.

В учениях над Черным морем также были задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24.

Ту-142 — противолодочный самолет. Он создан на базе дальнего стратегического бомбардировщика Ту-95.

Ил-78 — воздушный танкер, созданный на базе транспортного самолета Ил-76.

26 февраля сообщалось, что экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

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