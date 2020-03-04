Опубликованы кадры дозаправки над Черным морем противолодочного Ту-142

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе, снятые из кабины противолодочного самолета Ту-142 и с борта воздушного танкера Ил-78.

Процесс дозаправки Ту-142 проходил в ходе учений над акваторией Черного моря, сообщает телеканал «Звезда».



Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов воздушной подготовки, уточняет телеканал «360». Она происходит на высоких скоростях, при этом экипажи достаточно продолжительное время должны удерживать самолет в одном положении.

В учениях над Черным морем также были задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24.

Ту-142 — противолодочный самолет. Он создан на базе дальнего стратегического бомбардировщика Ту-95.

Ил-78 — воздушный танкер, созданный на базе транспортного самолета Ил-76.

26 февраля сообщалось, что экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.