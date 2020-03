В США заявили о перехвате российских Ту-142 у берегов Аляски

Российские самолеты-разведчики Ту-142 были перехвачены канадскими истребителями CF-18 и американскими F-22 у побережья Аляски.

Ту-142 не нарушали воздушное пространство США или Канады и провели в небе недалеко от Аляски в общей сложности около четырех часов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD).

Военные пояснили, самолеты оставались в международном воздушном пространстве и приблизились на расстояние 50 морских миль (менее 100 км) к побережью полуострова.

NORAD также опубликовала снимки истребителей.

NORAD F-22s, CF-18s, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 Sentry AWACS aircraft, intercepted two Russian Tu-142 maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Monday, March 9th. pic.twitter.com/39n3zqy8F8