США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

Пентагон перебросил тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.

Самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США, передает ТАСС.

Американское военное командование не уточняет, о каком количестве самолетов идет речь.

Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

В середине февраля сообщалось, что Соединенные Штаты провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Африке. Отмечалось, что тренировочная миссия дальнего радиуса действия прошла в сотрудничестве с партнерами в Восточной Африки.