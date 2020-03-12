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Британские истребители «перехватили» российские бомбардировщики Ту-160

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/Министерство обороны РФ
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Истребители британских сил быстрого реагирования Typhoon совершили вылеты для сопровождения двух российских военных самолетов Ту-160. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает телеканал Би-би-си.

«Перехват «Тайфунами» и другими истребителями НАТО российских бомбардировщиков в третий раз в неделю демонстрирует нашу неизменную решимость в отношении полиции, защиты и защиты нашего воздушного пространства 24 часа в сутки, 365 дней в году», — заявил вице-маршал авиации.

Отмечается, что британские истребители вылетели с авиабаз Лоссимут (Шотландия) и Конингсби (Англия). Ту-160 были замечены к северу от шотландского побережья, а затем полетели по западному побережью Ирландии.

10 марта стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».

28 декабря 2019 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М начнут поступать на вооружение в российскую армию в 2021 году.

В ноябре модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М был передан на заводские летные и наземные учения. Испытания будут проходить на летно-испытательной станции Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.

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