Опубликовано видео перехвата российским Су-35 американского самолета

Пресс-служба Шестого флота США в понедельник, 20 апреля, опубликовала в своем Twitter, видео перехватала российским истребителем Су-35 американского патрульного самолета P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi