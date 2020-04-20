Опубликовано видео перехвата российским Су-35 американского самолета

Пресс-служба Шестого флота США в понедельник, 20 апреля, опубликовала в своем Twitter, видео перехватала российским истребителем Су-35 американского патрульного самолета P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) April 19, 2020

Об этом инциденте пресс-служба Шестого флота США сообщила ранее в понедельник. Это была уже вторая за четыре дня информация от американцев об «опасном» сближении российских военных самолетов с бортами ВМС США в этом регионе.

Американские военные описали первый перехват как «безопасный и профессиональный», а второй якобы нес угрозу для экипажа, так как российский истребитель приблизился на расстояние менее 8 м.

В этот же день Минобороны РФ сообщили о перехвате российскими истребителем над нейтральными водами Средиземного моря американского самолета-разведчика, который совершал полет в направлении объектов России в Сирии.

Как отметили в ведомстве, самолет ВМС США свернул в сторону, после того как истребитель Военно-космических сил (ВКС) России взял его на сопровождение.

При этом в российском Минобороны отметили, что все полеты ВКС страны происходили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.