Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцово

Министерство обороны России досрочно закончило строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек в подмосковном Одинцово. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что военные строители завершили монтаж медицинской техники. Были установлены аппараты УЗИ, аппараты ИВЛ, компьютерный томограф и другое оборудование.

Кроме того, в медцентре уже установлена мебель и кровати.

В Минобороны добавили, что врачебно-сестринский персонал уже прибыл к месту несения службы и готов начать работу.

Строительство центра было завершено с опережением на одну неделю.

Сейчас Минобороны возводит 16 центров военной медицины в 15 регионах страны. После завершения строительства медучреждения будут готовы принять 1,6 тыс. пациентов.

Срок возведения каждого объекта составляет от 41 до 56 суток. Общая площадь комплексов — 115 тыс. кв. м. Окончание всех работ запланировано на 15 мая.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу.