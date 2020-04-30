Корабли постоят: для подводников ввели строгие правила профилактики

Для подводников ввели систему непрерывного скрининга на коронавирус. Их ежедневно проверяют врачи, которые проводят тесты, даже если у моряков нет симптомов заболевания. А перед выходом в море и возвращением на базы корабли встают на якорный режим — двухнедельный карантин у берега. Контакты между гарнизонами практически исключены. Эксперты отмечают, что даже в нынешних условиях стратегические ракетоносцы должны нести боевое дежурство по графику и проникновение COVID-19 на борт необходимо полностью исключить.

Якорный режим

Минобороны ввело строгие правила несения службы для экипажей подводных лодок, сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ. Моряков, которые находятся не на кораблях, ежедневно осматривают медики. Также проводится тестирование всего личного состава на COVID-19. При наличии малейших признаков болезни член команды заменяется и остается на берегу.

На субмаринах, которые готовятся к выходу в море, вводится якорный режим. В течение двух недель экипаж находится на борту без каких-либо контактов с берегом. Только по прошествии этого времени, когда подтверждается, что заболевших нет, корабль уходит и приступает к выполнению боевой задачи. Такой же карантин моряки проходят после возвращения из похода.

Все пункты базирования ракетоносцев находятся на удалении от крупных городов и серьёзно охраняются. Гаджиево и Видяево в Мурманской области, а также Вилючинск на Камчатке имеют статус закрытых административных территориальных образований — попасть туда можно только при наличии пропуска. После того как коронавирус стал распространяться по России, секретный режим в поселках еще больше ужесточили. В частности, офицерам запретили ездить на совещания в штабы флотов и другие гарнизоны. Все служебные вопросы решаются дистанционно — через «военный интернет» (закрытую систему передачи данных).

С марта весь мир практически в прямом эфире мог наблюдать, как инфекция распространяется среди экипажа авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». К концу апреля число заражённых на нем превысило 950 человек. Примерно по такому же сценарию события разворачивались на борту французского авианосца «Шарль де-Голль», где заболели более тысячи человек. В итоге его отозвали из похода и поставили на карантин.

В отличие от надводных кораблей стратегические подводные ракетоносцы действуют полностью автономно, а об их местоположении не должен знать никто, кроме командования. Заболевший член экипажа, которому не могут оказать помощь судовые медики — это ЧП и срыв боевой задачи. В истории было немало случаев, когда субмарина экстренно всплывала и запрашивала помощь, чтобы спасти человеческую жизнь. И это был всегда серьезный удар по боеготовности корабля. Если же заболевает значительная часть экипажа, то многократно возрастает нагрузка на остальных, не инфицированных членов команды.

В дальнем походе

На базах, где стоят наши атомные подводные лодки, и в военных городках при них действует пропускной режим и занести туда коронавирус не так-то просто, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. Правда, офицеры и матросы-контрактники, как и все остальные, ездят, например, в отпуска в другие города, поэтому принятые меры по предотвращению распространения COVID-19 оправданны, добавил он.

— Давно подсчитано, что боевой корабль становится небоеспособным, когда 25% экипажа выходит из строя, — рассказал адмирал «Известиям». — На самих кораблях и тем более подводных лодках, где достаточно тесно, вирус может распространиться быстро. Правда, надо учесть, что экипаж проводит на борту не всё время.

Когда корабль или подлодка находится на базе, матросы живут на берегу, пояснил Валентин Селиванов. Там гораздо больше места, и есть возможность быстро и надежно изолировать больных, чтобы они не представляли опасности для остальных.

— А то, как быстро распространяется коронавирус на борту, мы уже видели. Например, вспышка заболевания на авианосце «Шарль де Голь» началась после того, как корабль посетил Брест и матросы побывали на берегу. Надо было не допускать подобного — ведь все знали, что в городе много больных, — отметил Валентин Селиванов.

Следить за состоянием здоровья экипажей — одна из главных задач командиров, считает председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— Боеспособность корабля и тем более подводной лодки зависит от состояния личного состава, — рассказал он «Известиям». — Если заболеет хоть один моряк, а от него заразятся другие, боевая задача не будет выполнена. Поэтому такой строгий контроль я считаю эффективным и оправданным.

Все военные врачи имеют самую высокую квалификацию, продолжил эксперт. На борту АПЛ обязательно есть дипломированные специалисты, которые проходят специальную подготовку и обучение. В помощь им выделяют химика-санитара. Он, в частности, должен ассистировать врачу в случае проведения операций.

— Перед дальним походом медиков на месяц и даже на больший срок прикомандировывают к госпиталю, — пояснил Игорь Курдин. — Причем к хирургам, — чтобы практиковались в проведении операций. В море врачу неоткуда ждать помощи, и его не должны пугать трудности. А случаи, когда требовалось делать срочные операции, например удаление аппендикса, бывали неоднократно.

Ранее в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно, а для призывников ввело строгие профилактические меры. На призывных пунктах создают посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

Кроме того, военное ведомство ограничило контакты между гарнизонами. Офицеров запрещено направлять за пределы их воинских частей для участия в совещаниях и других подобных мероприятиях. Обсуждение вопросов между представителями разных частей теперь проводят по «военному скайпу» в формате видеоконференций.