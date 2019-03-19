В море — экстерном: экипажи подлодок начали готовить по-новому

Моряков-подводников переводят в турборежим. После указания президента сократить сроки сдачи атомных подлодок Минобороны решило изменить систему подготовки экипажей новейших атомных ракетоносцев проектов «Борей» и «Ясень». Раньше подводники принимали лодку и уже на ней завершали обучение. Теперь экипаж будет проходить полный курс еще во время строительства и испытаний корабля, сообщили «Известиям» в военном ведомстве. По мнению экспертов, сокращение сроков подготовки экипажей поможет быстрее ставить на боевую службу новые атомные ракетоносцы.

Экипажи атомных подводных лодок (АПЛ) практически сразу после зачисления кораблей в состав флота смогут приступить к выполнению боевых задач, рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ. Для этого личный состав подводных крейсеров еще до включения в состав Военно-морского флота должен будет отработать и сдать нормативы, касающиеся выполнения задач по организации службы на лодке, подготовке к походу, плаванию и ведению боевых действий. Раньше на выполнение этих нормативов выделялось около года.

По ускоренной методике уже сейчас обучается экипаж атомной подводной лодки «Князь Владимир», которая должна будет войти в состав флота в этом году.

Особенности подготовки

В ходе подготовки экипаж АПЛ должен в обязательном порядке пройти ряд этапов, отметил руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин.

— Сначала формируется и сколачивается экипаж, — рассказал «Известиям» Игорь Курдин. — Потом моряки начинают работу по изучению корабля в учебных центрах в Обнинске или в Сосновом Бору. Затем их отправляют на завод-изготовитель, где они изучают устройство лодки, которая еще строится. После этого экипаж вместе с инженерами и конструкторами участвует в швартовых, ходовых и государственных испытаниях, где отрабатываются самые сложные элементы маневрирования и применение ракетного и торпедного оружия. Последний этап обучения — отработка плавания подо льдом с обязательным использованием ракетного и торпедного вооружения.

«Бореи» ядерного сдерживания

Изменение режима обучения — важный шаг в боевой подготовке флота, так как речь идет о действиях самых мощных и современных отечественных подлодок. Субмарины проекта 955 «Борей» относятся к классу ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения. Строительство головной лодки этой серии — «Юрий Долгорукий» — началось в 1996 году, но процесс по ряду объективных причин, связанных с доработкой ракетного вооружения, затянулся. Флаг ВМФ флота на ней подняли только в январе 2013 года.

В настоящее время флот эксплуатирует три лодки этого проекта. К-535 «Юрий Долгорукий» принадлежит Северному флоту, К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах» входят в состав Тихоокеанского флота. Кроме того, сейчас на судостроительных заводах страны строятся еще пять таких ракетоносцев. Длина «Бореев» — 170 м, надводная скорость — 15 узлов, подводная ­— 29. Предельная глубина погружения — 480 м. Экипаж состоит из 170 моряков.

Каждый «Борей» вооружен 16 твердотопливными баллистическими ракетами «Булава», которые могут доставить ядерные боеголовки на расстояние до 11 тыс. км. В ближайшем будущем эти АПЛ станут основой подводных сил ядерного сдерживания.

Многоцелевые «Ясени»

Лодки проекта 885 «Ясень» относятся к многоцелевым субмаринам четвертого поколения, способным комбинировать ракетное вооружение. Это позволит им выполнять широкий круг боевых задач — от борьбы с субмаринами и поражения стационарных наземных целей до уничтожения всех типов надводных кораблей противника крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

В перспективе лодки должны получить гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые благодаря своей скорости способны пробить любую существующую систему ПВО. Основным вооружением лодок считаются самонаводящиеся и телеуправляемые торпеды, способные пустить на дно любые боевые корабли противника. Наконец, АПЛ этого проекта могут скрытно устанавливать минные поля, используя торпедные аппараты.

В настоящее время в составе ВМФ числится одна субмарина этого проекта — К-560 «Северодвинск», вошедшая в состав Северного флота в 2014 году. Еще шесть аналогичных лодок — на подходе. По предварительным данным, их планируется сдать флоту к 2020 году.

«Ясени» имеют современные тактико-тактические характеристики. Длинна — 120 м, надводная скорость — 16 узлов, подводная ­— 31. Предельная глубина погружения — 600 м. В экипаж входит 90 матросов и офицеров.

Новые корабли сейчас активно строятся, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В напряженной международной обстановке необходимо укреплять флот, — рассказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Подводных лодок у нас не так много, и сокращение сроков обучения подводников позволит быстрее увидеть новые АПЛ на боевом дежурстве, не через 2–3 года, а через год-два — и это действенное усиление в ближайшей перспективе.

Недавно Минобороны заявило, что в 2019 году только программа предприятий, входящих в структуру Объединенной судостроительной корпорации, предусматривает строительство семи боевых кораблей. В их число входят три атомные и одна дизель-электрическая подводная лодка. Кроме АПЛ «Князь Владимир» в состав ВМФ должна войти атомная подлодка «Казань» проекта 885.