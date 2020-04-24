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Командира подлодки подозревают в организации «антикарантинной тусовки»

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Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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Командира британской атомной подводной лодки Королевского флота NMS Trenchant подозревают в организации «антикарантинной вечеринки». Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По предварительным данным, после двухмесячного пребывания в море, команда подлодки провела вечеринку на пристали, недалеко от субмарины на военно-морской базе Девонпорт.

На тот момент, когда Великобритания решила ввести жесткие ограничительные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, подлодка выполняла задание. По возвращению 150 членам экипажа предписали самоизолироваться дома на две недели.

Однако командир субмарины решил «повысить моральных дух» экипажа и организовал вечеринку с барбекю. В результате, видео с незаконного мероприятия попало в социальные сети, его опубликовали сами моряки.

В Королевском флоте отметили, что вечеринка в порту является одним из нескольких расследуемых инцидентов. Командиру подводной лодки грозит дисциплинарное слушание.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, в Великобритании зафиксировано 133 495 случаев заражения коронавирусом (4451 за прошедшие сутки), 18 100 человек скончались.

16 апреля сообщалось, что власти Великобритании продлили сроки общенационального карантина еще на три недели.

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