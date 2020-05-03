В Минздраве допустили введение иммунных паспортов в России

В России могут ввести паспорта иммунитета к коронавирусу в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден. То есть если возникает вопрос о том, чтобы вытащить из системы и погрузить это в медицинскую документацию, — ну, это несложно», — отметил Мурашко.

Он рассказал, что подобные паспорта могут быть введены по аналогии с сертификатами прививок.

2 мая введение иммунных паспортов в России допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако она уточнила, что пока эта идея не реализуется, так как стойкость иммунитета еще не изучена.

30 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что наличие антител к коронавирусу в крови человека не означает, что он не может заболеть. Она обратила внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине ВОЗ пока не рекомендует правительства отдельных стран вводить иммунные паспорта или сертификаты о невосприимчивости к вирусу, поскольку это может ускорить распространение инфекции.

22 апреля сообщалось, что российские частные лаборатории рассчитывают в мае предложить желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Созданием тестов на антитела занимается ряд отечественных компаний и лабораторий.

«Карты иммунитета» к коронавирусу будут выдавать переболевшим этой инфекцией в Чили, заявил 20 апреля министр здравоохранения этой страны. В Германии также планируется введение таких карт.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.