Ученые назвали новую причину высокой смертности от коронавируса

Недостаток витамина D может увеличивать риск летального исхода в результате заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

Согласно их исследованиям, опубликованным на портале Research Square, у жителей 20 стран Европы средний уровень витамина D и показатели смертности от COVID-19 взаимосвязаны. Чем ниже первый показатель по стране, тем выше второй.

Специалисты отметили, что самый низкий уровень витамина был зафиксирован ими в Испании, Италии и Швейцарии. Также ученые отметили, что от заражения коронавирусной инфекцией чаще всего гибнут пожилые люди, а именно у них, как уточняется, обычно понижен уровень витамина D в крови.

1 мая эксперты британского исследовательского института Institute for Fiscal studies (IFS) заявили, что риск смерти от коронавируса может быть выше в зависимости от этнической принадлежности.

По их данным, в Соединенном Королевстве самый высокий уровень летальных исходов фиксируется среди чернокожих британцев — выходцев из стран Карибского региона. Среди этой группы смертность от COVID-19 в три раза выше по сравнению с белым населением страны.

Распространение нового типа коронавируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря в китайском городе Ухань. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его пандемию.

На сегодняшний день, по данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, выздоровело ― более 1,1 млн, умерлои ― 244 989.