Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Петербурге в первые дни мая родились три двойни
Общество
Росгвардия подключила беспилотники для выявления нарушений самоизоляции в Москве
Общество
Очевидцы сообщили о пожаре в Балашихе
Общество
Голосовой помощник начал консультировать москвичей по выдаче пропусков
Общество
Врач объяснил необходимость медицинской маски при пандемии COVID-19
Сюжет:

В Бельгии от коронавируса за сутки умерли 79 человек

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бельгии за сутки умерли 79 человек, зараженных новым типом коронавируса, это рекордно низкое число за месяц. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет портал DH.be со ссылкой на кризисный штаб минздрава страны.

Всех поддержка: как ЕС помогает своим членам в борьбе с COVID-19
Из-за пандемии объединение вынуждено переосмыслить понятие европейской солидарности

За день до этого скончались 82 человека, всего с начала эпидемии в Бельгии зарегистрированы 7844 летальных исхода. За минувшие 24 часа в Бельгии зафиксировано 389 случаев инфицирования. Общее число заболевших за весь период составило 49 906. Из больниц выписаны 12 309 пациентов.

На данный момент в больницах находятся 3056 человек. Из них 674 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что с 4 мая власти Бельгии начнут поэтапно снимать карантинные ограничения. Возобновят работу крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Однако дистанционная работа остается в приоритете. 11 мая в королевстве планируют открыть непродуктовые магазины, но при соблюдении социального дистанцирования. С 15–18 мая возможно частичное открытие школ. Также с 18 мая можно будет посещать родственников, а также путешествовать по стране.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — более 1,1 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бельгийского министра высмеяли за неумение надевать маску
В Бельгии за сутки от коронавируса скончались 303 человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020