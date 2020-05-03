В Бельгии от коронавируса за сутки умерли 79 человек

В Бельгии за сутки умерли 79 человек, зараженных новым типом коронавируса, это рекордно низкое число за месяц. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет портал DH.be со ссылкой на кризисный штаб минздрава страны.

За день до этого скончались 82 человека, всего с начала эпидемии в Бельгии зарегистрированы 7844 летальных исхода. За минувшие 24 часа в Бельгии зафиксировано 389 случаев инфицирования. Общее число заболевших за весь период составило 49 906. Из больниц выписаны 12 309 пациентов.

На данный момент в больницах находятся 3056 человек. Из них 674 пациента находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее, 25 апреля, стало известно, что с 4 мая власти Бельгии начнут поэтапно снимать карантинные ограничения. Возобновят работу крупные компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Однако дистанционная работа остается в приоритете. 11 мая в королевстве планируют открыть непродуктовые магазины, но при соблюдении социального дистанцирования. С 15–18 мая возможно частичное открытие школ. Также с 18 мая можно будет посещать родственников, а также путешествовать по стране.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — более 1,1 млн.