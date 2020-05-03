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Голосовой помощник начал консультировать москвичей по выдаче пропусков
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Голосовой помощник начал консультировать москвичей по выдаче пропусков

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Голосовой помощник столичного контакт-центра начал консультировать по вопросам продления цифровых пропусков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 мая на официальном сайте мэра Москвы.

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«Чтобы получить консультацию, жителям не обязательно ждать ответа оператора — голосовой помощник гораздо быстрее подскажет, как оформить или продлить пропуск, поможет заполнить шаблон для получения пропуска по SMS и ответит на другие типовые вопросы», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Помощник включается автоматически при звонке на линию справочной службы. При необходимости расширенной консультации звонок переключат на оператора. Тем самым облегчается работа операторов единой справочной службы за счет снижения нагрузки.

По словам Савицкого, база знаний голосового помощника постоянно дополняется, для того чтобы он мог консультировать москвичей по вопросам, связанными с пропусками.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

По состоянию на 3 мая? в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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