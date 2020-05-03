«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%

В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России. Об этом в воскресенье, 3 мая, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госкорпорации «Ростех».

«Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд. — Ред.), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей», — рассказали в госкорпорации.

Чтобы выровнять цены, «Ростех» при поддержке Минпромторга РФ заключил сделку с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.

Кроме того, «Росхимзащита» (входит в состав госкорпорации) в настоящее время закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы страны в соответствии с поступающими заявками.

«За счет прямых закупок корпорация может отгружать костюмы по приемлемым ценам — 847 рублей за костюм без учета доставки. Сейчас объем суточного производства превышает 90 тысяч защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тыс. в мае — такая задача поставлена государством», — сообщили в «Ростехе».

1 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с прокуратурой пресекла попытку десятикратного завышения цен на медицинские маски. Оптовому продавцу фармацевтическими товарами ООО «ВИТТА компани» выдали предостережение, при неисполнении которого компании грозит административная ответственность.

В начале апреля российское правительство установило ограничения на продажу масок и перчаток. На каждом этапе продаж их стоимость может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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